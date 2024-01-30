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Журналисты с восторгом встретили Persona 3 Reload

Критики поделились обзорами Persona 3 Reload. Долгожданный ремейк культовой японской ролевой игры доберётся до PC, PlayStation и Xbox уже 2 февраля, причём с переводом на русский язык.

Журналисты с восторгом встретили Persona 3 Reload
© Atlus
  • 91 балл — Opencritic, рекомендует 100% критиков (на основе 17 рецензий);
  • 90 баллов — Metacritic, версия для PlayStation 5 (на основе 13 рецензий);
  • 85 баллов — Metacritic, версия для Xbox Series (на основе 9 рецензий).

Журналист IGN назвал Reload наиболее полной версией Shin Megami Tensei: Persona 3. Этому поспособствовали не только визуальные улучшения, но и многочисленные мелкие правки и дополнения. Пошаговые бои оказались захватывающими и ощущаются свежее, чем в оригинале. Глубина добавилась и в трогательных моментах неподвластного времени сюжета, в чём помогли актёрский состав и очаровательный саундтрек.

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