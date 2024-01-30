Журналисты с восторгом встретили Persona 3 Reload

Критики поделились обзорами Persona 3 Reload. Долгожданный ремейк культовой японской ролевой игры доберётся до PC, PlayStation и Xbox уже 2 февраля, причём с переводом на русский язык.

Журналист IGN назвал Reload наиболее полной версией Shin Megami Tensei: Persona 3. Этому поспособствовали не только визуальные улучшения, но и многочисленные мелкие правки и дополнения. Пошаговые бои оказались захватывающими и ощущаются свежее, чем в оригинале. Глубина добавилась и в трогательных моментах неподвластного времени сюжета, в чём помогли актёрский состав и очаровательный саундтрек.