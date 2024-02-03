Плохие подарки: из-за чего бунтуют игроки в Genshin Impact

Китайские игроки в Genshin Impact объявили «бунт» против разработчиков на фоне плохих наград за ивент, приуроченный к Китайскому Новому Году. Пользователи массово отписываются от страниц MiHoYo в социальных сетях, проводят ревью-бомбинг игры и даже заваливают жалобами компании, которые в прошлом проводили рекламные акции по Genshin Impact. Например, Pizza Hut и KFC.

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Реакция СМИ на недовольство игроков разделилась. Одни насмехаются над пользователями из-за того, что те привязались к гача-игре, тогда как другие обвиняют геймеров в наглости. Оба варианта нельзя назвать конструктивными или проницательными. На самом деле, этот скандал — весьма интересный, редкий случай ошибочного решения, принятого реальным лидером рынка.

Для контекста, MiHoYo — шанхайская студия, созданная в 2012 году. За прошедшие почти 10 лет она смогла выбраться на вершину списка самых прибыльных разработчиков на рынке гача-игр. Genshin Impact, вышедшая в 2020, стабильно держится в топах по прибыли среди мобильных игр. Прошлогодняя Honkai: Star Rail тоже приносит огромные деньги. И несмотря на разницу в жанрах, обе игры обладают одинаковыми механиками открытия и прокачки персонажей. Сюжетный контент можно пройти бесплатно, от начала до конца, но игроки, которые хотят создать команды из сильных 5-звездочных персонажей, могут потратить тысячи долларов на микротранзакции.

Отчасти с этим и связано недовольство игроков в Genshin Impact. Разработчики решили «подарить» пользователям три «крутки» в награду за поддержку игры: три шанса получить мощного персонажа или оружие. Но, для сравнения, нередко на открытие нового героя могут потребоваться от 90 до 180 круток. Иными словами, китайские игроки сочли такой подарок оскорбительно скупым.

Со стороны может показаться, что геймеры ворчат на пустом месте, но стоит помнить о том, что подарки во многих бесплатных играх — это не проявление щедрости, а психологический трюк, нацеленный на удержание игроков. Разработчик пытается мотивировать пользователя тратить премиальную валюту, чтобы побудить его вложить в игру реальные деньги. В этом контексте термины «подарок» или «награда» являются манипулятивными: игроки не обязаны быть за них благодарны или воздерживаться от критики разработчиков.