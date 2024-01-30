Warcraft и Warcraft 2 с оригинальной Diablo добавили в каталог Battle net

Blizzard добавила в каталог магазина Battle.net три свои классические игры — Warcraft, Warcraft 2: Tides of Darkness и оригинальную Diablo.

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Стоимость Diablo составляет 10 долларов, в набор с ней ещё входит дополнение Hellfire. При этом Warcraft: Orcs And Humans обойдётся желающим в 6 долларов, тогда как стоимость Warcraft 2: Tides of Darkness равна тем же 10 долларам. В издание последней входит дополнение Beyond the Dark Portalи оригинальный мануал к игре.

Warcraft: Orcs And Humans была первой игрой серии, которую компания выпустила ещё в 1994 году. Warcraft 2: Tides of Darkness появилась в 1995 году.

Оригинальная Diablo вышла в 1997-м вместе с первой версией самой площадки Battle.net. С игрой, кстати, в цифровой версии тоже включили оригинальную документацию, где есть описание врагов и мира.

В Diablo IV при этом пару дней назад стартовал третий сезон под названием «Сезон Конструкта», где игроков ждут новые боевые пропуски, награды, робот-компаньон, свежий тип подземелий и соревновательная рейтинговая система «Череда испытаний».