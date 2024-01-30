Первый трейлер новой Assassin's Creed выйдет в мае, релиз в ноябре — инсайдер

Аккаунт в соцсетях под ником BunnyTheVillain поделился подробностями того, как именно Ubisoft будет продвигать новую часть Assassin's Creed под названием Red.

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Согласно данным, дебютный трейлер авторы планируют выпустить в мае 2024 года, а полноценный геймплей показать в июле на презентации Ubisoft Forward. Релиз же якобы состоится в нобре этого года, точная дата пока не называется.

Assassin's Creed Red развернётся в феодальной Японии. Главных героев якобы будет двое: девушка-ниндзя и афро-самурай Ясукэ. У каждого из героев будет набор уникальных навыков и гаджетов, с помощью которых они будут перемещаться по игровому миру и сражаться с противниками.