Правда ли, что RTX 4080 и 4070 Ti Super почти одинаковые в играх

На YouTube-канале GAMING BENCH выяснили, какого FPS в среднем можно ожидать в современных играх в 4К от RTX 4080 и 4070 Ti Super.

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Far Cry 6 запускалась в 4К с ультра-графикой. В среднем в этой игре удалось получить 90 к/с (RTX 4070 Ti S) и 96 к/с (RTX 4080).

God Of War шла тоже в 4К и тоже на максимальных настройках графики. Средняя частота кадров в ней равнялась 88 к/с в обоих случаях.

В игре Horizon Zero Dawn с пресетом Ultra средний FPS составлял 80 к/с (4070 Ti S) и 85 к/с (4080).

Days Gone тестировалась с максимальной графикой со средней производительностью 93 к/с (RTX 4070 Ti S) и 98 к/с (RTX 4080).

GAMING BENCH

Elden Ring шла тоже с максимальным пресетом в 4К. Средний FPS в этом проекте составил 81 к/с с обеими видеокартами.

В игре Assassin's Creed Valhalla с графикой Ultra High средняя частота кадров равнялась 79 к/с (RTX 4070 Ti S) и 81 к/с (RTX 4080).

Hitman 3 запускалась с самыми высокими настройками графики. В среднем производительность в этой игре составила 117 к/с (с RTX 4070 Ti S) и 123 к/с (с RTX 4080).

Напомним, что на момент публикации RTX 4070 Ti Super в России стоит от 85 до 100 тысяч рублей, в то время как за RTX 4080 продавцы просят от 115 до 130 тысяч рублей.

Вывод

В среднем во всех протестированных играх RTX 4080 превосходила RTX 4070 Ti Super всего на 3% (93 к/с и 90 к/с соответственно).

Характеристики игровой сборки: