Аспирант Массачусетского технологического института Лорен Рамлан рассказала, что сделала проект по запуску медиа-объектов на клетках кишечной палочки.

В качестве изображения девушка использовала заставку культовой игры DOOM. Лорен использовала клетки в качестве пикселей, выращивая их в специальном планшете — в итоге получилось изображение в разрешении 32х48.

Видео доступно на YouTube-канале Lauren Ramlan. Права на видео принадлежат Lauren Ramlan.

С помощью дифференциальных уравнений можно рассчитать, какие молекулы понадобятся для клеток в течение времени. Так можно понять, какие пиксели должны быть включены — на вывод картинки требуется около 70 минут.