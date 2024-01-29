Сервера «Отряда самоубийц» отключили сразу после выхода

Разработчики новой видеоигры «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» сразу после выхода были вынуждены отключить сервера на профилактику из-за серьёзной ошибки.

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После подключения к серверу игра сообщала геймерам, что они уже завершили сюжетную кампанию. В результате Warner Bros. Games закрыла сервера на техническое обслуживание — ожидается, что оно займёт несколько часов. На момент публикации профилактика продолжается, точные сроки окончания неизвестны.