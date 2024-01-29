Tekken 8 стартовала в Британии в разы лучше Street Fighter 6

Глава GamesIndustry.biz Кристофер Дринг сообщил, что Tekken 8 показывает отличные результаты в британской рознице. Согласно информации, продажи файтинга оказались более чем в два раза успешнее, чем у Street Fighter 6.

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Точных данных Дринг не привёл, но отметил, что удивлён таким результатам Tekken 8 именно на физических носителях, поскольку цифровые версии файтингов всегда хорошо продаются, а вот с дисками есть небольшие проблемы.