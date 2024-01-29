«Смуту» отложили до 4 апреля

В рамках этой виртуальной экскурсии вы получите интересные знания по истории, послушаете лекцию о Смутном времени, а также попробуете некоторые игровые механики из основной версии игры. В обучающую версию «Смуты» вы сможете поиграть незадолго до релиза основной версии игры.