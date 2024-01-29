Пиковый онлайн Like a Dragon Infinite Wealth в Steam поставил новый рекорд
Ролевое приключение Like a Dragon: Infinite Wealth поставило новый рекорд в Steam. Её пиковый онлайн вырос до 46,161 игроков одновременно. На данный момент в игре находится больше 24 тыс человек.
Напомним, что Infinite Wealth поставила рекорд посещаемости в рамках серии Like a Dragon уже на релизе. Показатель новинки в 21,814 обогнал Yakuza: Like a Dragon с её пиковом в 9535, а также легендарную Yakuza 0 с её пиком в 8985 игроков.
Like a Dragon: Infinite Wealth доступна на PC, PlayStation и Xbox (и в Game Pass). Проект получил много позитивных отзывов как со стороны пользователей Steam, так и со стороны критиков. И это несмотря на спорную политику Sega.