Пиковый онлайн Like a Dragon: Infinite Wealth в Steam поставил новый рекорд

Ролевое приключение Like a Dragon: Infinite Wealth поставило новый рекорд в Steam. Её пиковый онлайн вырос до 46,161 игроков одновременно. На данный момент в игре находится больше 24 тыс человек.

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Напомним, что Infinite Wealth поставила рекорд посещаемости в рамках серии Like a Dragon уже на релизе. Показатель новинки в 21,814 обогнал Yakuza: Like a Dragon с её пиковом в 9535, а также легендарную Yakuza 0 с её пиком в 8985 игроков.