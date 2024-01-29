Появился слух о новой игре серии Metro для VR с подзаголовком Awakening
Пользователь Kurakasis, называющий себя «исследователем видеоигр», заявил, что новая часть серии «Метро» — это VR-игра под названием Metro Awakening. На слух обратили внимание некоторые СМИ, включая портал Insider Gaming инсайдера Тома Хендерсона.
Представить Awakening якобы должны «очень скоро», возможно, на ближайшей презентации PlayStation State of Play. Показ новой игры Metro также упоминал инсайдер Ник Shpeshal_Nick Бейкер, правда, без дополнительных подробностей.
Отметим, что на позапрошлой неделе Kurakasis анонсировал большие новости по Judas, новой игре автора Bioshock. Примечательно, что в слитой программе State of Play, которой сегодня поделился Shpeshal_Nick, есть и она. Пока всё остаётся на уровне слухов.
Но вернёмся к Metro. В прошлом году Том Хендерсон рассказывал о продолжении Metro: Exodus, которое на тот момент можно было пройти от начала и до конца. Никаких упоминаний VR в материале не было, но сюжет игры, по данным инсайдера, начинался с пробуждения после сна.
Некоторые пользователи теперь надеются, что 4A Games делает не одну, а две игры — настолько сильно они не хотят разочаровываться в возможном анонсе.