Появился слух о новой игре серии Metro

Пользователь Kurakasis, называющий себя «исследователем видеоигр», заявил, что новая часть серии «Метро» — это VR-игра под названием Metro Awakening. На слух обратили внимание некоторые СМИ, включая портал Insider Gaming инсайдера Тома Хендерсона.

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Представить Awakening якобы должны «очень скоро», возможно, на ближайшей презентации PlayStation State of Play. Показ новой игры Metro также упоминал инсайдер Ник Shpeshal_Nick Бейкер, правда, без дополнительных подробностей.

Отметим, что на позапрошлой неделе Kurakasis анонсировал большие новости по Judas, новой игре автора Bioshock. Примечательно, что в слитой программе State of Play, которой сегодня поделился Shpeshal_Nick, есть и она. Пока всё остаётся на уровне слухов.

Но вернёмся к Metro. В прошлом году Том Хендерсон рассказывал о продолжении Metro: Exodus, которое на тот момент можно было пройти от начала и до конца. Никаких упоминаний VR в материале не было, но сюжет игры, по данным инсайдера, начинался с пробуждения после сна.