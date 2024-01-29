Игроки победили Адама Смэшера из Cyberpunk 2077 более 1,2 млн раз

«Адам Смэшер единолично несет ответственность за разрушение мечтаний многих начинающих киберпанков. К счастью, игроки отомстили любимому киберпсихо «Арасаки», победив его более 1,2 млн раз. И мы даже не будем упоминать различные изощрённые способы, которые выбрал Ви, чтобы победить его…»