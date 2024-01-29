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Насколько Samsung Galaxy S24 Ultra хорош в качестве карманной игровой консоли

Samsung Galaxy S24 Ultra, новый флагман южнокорейского гиганта, был недавно протестирован на предмет его способностей в качестве мобильной игровой консоли.

Техноблогер оценил игровые возможности Samsung Galaxy S24 Ultra
© YouTube/ ETA PRIME

Известный технологический обозреватель ETA Prime провел серию тестов, чтобы оценить игровые возможности устройства.

В ходе тестирования было выявлено, что Galaxy S24 Ultra обладает впечатляющей производительностью благодаря своему мощному процессору и оптимизированной графике.

Устройство с легкостью справлялось с самыми требовательными играми, предлагая плавный игровой процесс и высокую четкость изображения.

YouTube

Особенно впечатляющим было то, как смартфон справлялся с 3D-играми, демонстрируя высокую частоту кадров без видимых задержек или проблем с производительностью.

Кроме того, благодаря своему большому и яркому дисплею Galaxy S24 Ultra обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его идеальным для игр с высококачественной графикой.

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