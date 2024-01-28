Baldur's Gate 3 прошли на максимальной сложности за рекордную 21 минуту

Спидраннерша под ником Mae опубликовала запись своего очередного рекорда в Baldur's Gate 3 — девушка прошла игру на максимальной сложности за 21 минуту. Настолько быстро игру на уровне «Доблесть» ещё никто не смог осилить.

Основной приём в спидране Baldur's Gate 3 — длинные прыжки. С их помощью можно не только сильно сокращать маршрут, но и добираться в недоступные без этого места. Также для оптимизации времени Mae убивала своих спутников и носила их тела в ящике в инвентаре.