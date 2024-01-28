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Baldur's Gate 3 прошли на максимальной сложности за рекордную 21 минуту

Спидраннерша под ником Mae опубликовала запись своего очередного рекорда в Baldur's Gate 3 — девушка прошла игру на максимальной сложности за 21 минуту. Настолько быстро игру на уровне «Доблесть» ещё никто не смог осилить.

Baldur's Gate 3 прошли на максимальной сложности за рекордную 21 минуту
© LARIAN STUDIOS

Для сравнения, рекорд прохождения игры на средней сложности составляет 19 минут.

Видео доступно на YouTube-канале Mae. Права на видео принадлежат Mae/Larian Studios.

Основной приём в спидране Baldur's Gate 3 — длинные прыжки. С их помощью можно не только сильно сокращать маршрут, но и добираться в недоступные без этого места. Также для оптимизации времени Mae убивала своих спутников и носила их тела в ящике в инвентаре.

В битвах с боссами спидраннерша превращала Шэдоухарт в друида-медведя и делала его невидимым, что позволяло наносить противникам дополнительный урон.

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