Компания Hobby World сообщила, что в России выйдет настольная игра Cyberpunk 2077: Gangs of Night City вместе с дополнением Families and Outcasts. Издательство и займётся их выпуском в стране.

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Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

Игрокам в настолку предстоит примерить роли лидеров одной из банд Найт-Сити, чтобы побороться за полный контроль над городом. Для достижения цели предстоит захватывать районы, строить убежища, подкупать фиксеров и заключать союзы.

Также у группировок есть свои особенности: к примеру, «Мальстрём» могут погрузить окрестности в хаос, а «Вудуисты» — взламывать технику в мегаполисе. Среди доступных наёмников будут Джеки Уэллс, Горо Такэмура, Джуди Альварес и Джонни Сильверхенд из оригинальной игры.