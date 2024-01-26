Авторы игры «Смута» показали прогулку главного героя по Нижнему Новгороду

Разработчики исторической игры «Смута» из студии Cyberia Nova опубликовали новый отрывок из игры. В показанном ролике протагонист Юрий Милославский гуляет по Нижнему Новгороду.

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На улицах ходят крестьяне, разговаривают торговцы, а в конце даже можно заметить слоняющуюся по двору курицу.

Видео доступно в VK-группе «Смуты». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

Сюжет проекта основан на произведении «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина. Поэтому в «Смуте» появятся ряд героев из книги: сам Юрий Милославский, Анастасия Кручина-Шалонская, Кирша и боярин Кручина-Шалонский — главный антагонист.