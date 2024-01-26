Объявлены самые популярные приложения и игры в RuStore

RuStore поделился аналитикой загрузок приложений и игр за 2023 год. Анализ проводился по количеству установок. Самыми скачиваемыми приложениями в разных категориях оказались «Сбербанк Онлайн», Ozon и «2ГИС».

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«Финансы» продолжают доминировать среди неигровых категорий, на них приходится около половины загрузок, за ними следуют «полезные инструменты». Покупки, развлечения и транспорт делят третье место поровну. Раздел игр по количеству загрузок сравнялся с «Полезными инструментами».

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Самыми скачиваемыми приложениями категории «Финансы» стали «Сбербанк Онлайн», «Тинькофф» и «ВТБ Онлайн». В категории «Полезные инструменты» больше всего загрузок у «МегаФона», «Почты Mail.ru» и «Моего МТС». В покупках наиболее популярными оказались Ozon, Wildberries и «Мегамаркет». В категории «Транспорт» это «2ГИС», «Яндекс Карты» и «Яндекс Go», а в категории «Развлечения» лидируют RUTUBE, «Кинопоиск» и «Яндекс Музыка».

Самыми популярными играми по количеству скачиваний оказались "Tanks Blitz", "Симулятор автобуса 3D", "Плюс Сити".

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Среди популярных игровых категорий — симуляторы, приключения и экшены. Среди симуляторов наибольшим спросом пользуются «Плюс Сити», «Bus Simulator 3D», «MATRЁSHKA RP», «Кузнечный цех» и «Ферма мечты». В категории экшенов — «Танки Блиц», «Последний день на Земле: Survival, Code of War и Sniper Master: City Hunter имеют наибольшее количество загрузок. Самые популярные головоломки — «Dungeons and Diamonds Match Three», «Тетрис» и «1000 и одна логическая задача».