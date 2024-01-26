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Создатель Gears of War предлагал издателю Fortnite сделать игру в духе Palworld

Прямо сейчас выживалка Palworld удерживает огромное число игроков и продалась тиражом свыше восьми миллионов копий, однако похожая игра могла выйти намного раньше. Причём придумал её автор Gears of War Клифф Блезински.

Создатель Gears of War предлагал издателю Fortnite сделать игру в духе Palworld
© Скриншот

Он обратил внимание на успех Palworld и рассказал, что обращался к Epic Games (разработчики Fortnite) с похожей идеей много лет назад, но получил отказ. Это была игра про средневековье с детёнышами драконов. Клифф планировал сперва реализовать игру для мобильных устройств, но идея никуда не продвинулась.

Ранее Блезински рассказывал, что готов проконсультировать Microsoft по любым вопросам Gears of War, а также принять участие в перезагрузке франшизы в духе God of War (2018). В целом же Клифф не планирует возвращаться к созданию игр, но готов консультировать разработчиков.

Соцсети

Что касается Palworld, то разработчики пообещали активно трудиться над технической составляющей, а позже добавить и множество нового контента. Заметно обновить игру пытались энтузиасты, добавив в неё покемонов, но в ситуацию вмешалась Nintendo. Разработчики из Pocketpair в свою очередь заявляют, что их детище в первую очередь вдохновлено Terraria и Minecraft.

Palworld доступна на PC и Xbox Series и предлагает игрокам изучить открытый мир (энтузиасты составили его подробную карту), где обитают существа Палы, напоминающие покемонов — их можно приручать и отправлять в битвы, в которых применяются не только уникальные способности, но и огнестрельное оружие.

В Steam выживалка имеет очень положительные отзывы, а вот в прессе не все журналисты отнеслись к игре с восторгом. Это взбесило многих игроков, которые считают, что низкие оценки Palworld ставят из-за любви к покемонам.

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