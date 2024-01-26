Создатель Gears of War предлагал издателю Fortnite сделать игру в духе Palworld

Прямо сейчас выживалка Palworld удерживает огромное число игроков и продалась тиражом свыше восьми миллионов копий, однако похожая игра могла выйти намного раньше. Причём придумал её автор Gears of War Клифф Блезински.

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Он обратил внимание на успех Palworld и рассказал, что обращался к Epic Games (разработчики Fortnite) с похожей идеей много лет назад, но получил отказ. Это была игра про средневековье с детёнышами драконов. Клифф планировал сперва реализовать игру для мобильных устройств, но идея никуда не продвинулась.

Ранее Блезински рассказывал, что готов проконсультировать Microsoft по любым вопросам Gears of War, а также принять участие в перезагрузке франшизы в духе God of War (2018). В целом же Клифф не планирует возвращаться к созданию игр, но готов консультировать разработчиков.

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Что касается Palworld, то разработчики пообещали активно трудиться над технической составляющей, а позже добавить и множество нового контента. Заметно обновить игру пытались энтузиасты, добавив в неё покемонов, но в ситуацию вмешалась Nintendo. Разработчики из Pocketpair в свою очередь заявляют, что их детище в первую очередь вдохновлено Terraria и Minecraft.

Palworld доступна на PC и Xbox Series и предлагает игрокам изучить открытый мир (энтузиасты составили его подробную карту), где обитают существа Палы, напоминающие покемонов — их можно приручать и отправлять в битвы, в которых применяются не только уникальные способности, но и огнестрельное оружие.