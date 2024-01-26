Файтинг Tekken 8 слили на торренты в день релиза

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

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Сегодня, 26 января, состоялся релиз Tekken 8 — продолжения легендарной серии файтингов. Однако, на радость хакерам, тайтл вышел без поддержки антипиратской защиты Denuvo.

Поэтому игру закономерно слили на торрент-трекеры спустя несколько часов после релиза. Напомним, новинку можно приобрести даже в российском Steam за 4199 рублей — это одна из самых низких цен по всему миру.

Восьмая часть собрала крайне высокие оценки от профильной прессы: за свою почти 30-летнюю историю выше оценили только Tekken 3 — у него 96 баллов. Свеженькая Tekken 8 получила 90 баллов, что значительно выше предыдущего выпуска (у Tekken 7 — 82 балла).