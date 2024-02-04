5 лучших стратегий для пацифистов

Многие стратегии в той или иной форме имеют боевую систему, но далеко не каждому игроку хочется командовать сражениями или как-то участвовать в конфликтах. К счастью, это не проблема: для пацифистов тоже найдутся стоящие игры. И мы собрали пять отличных вариантов.

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Terra Nil

Terra Nil — подарок любителям спокойных, размеренных стратегий, которыми приятно любоваться со стороны. Здесь вам не придется производить какие-то ресурсы или воевать: цель игры — восстановление экологии Земли. А для этого предстоит орошать засушливые поля, возрождать растительность, правильно балансировать уровень воды и следить за температурой.

Steam

Dorfromantik

Идиллическая стратегия о создании самого уютного пейзажа. Dorfromantik очень похожа на настольную игру «Каркассон»: игрок получает случайные тайлы местности и складывает из них «мозаику» деревень, рощ, рек и озер. Чем больше получается та или иная область, тем больше очков она принесет — это мотивирует раскладывать тайлы грамотно, на будущее. Хотя погоня за очками не главное в Dorfromantik: самое важное — это наслаждаться видами игрушечных деревенек и железных дорог.

Steam

Against the Storm

Against the Storm — один из скрытых алмазов 2023 года. Неожиданно захватывающий гибрид градостроительной стратегии и roguelite, где игрок должен строить поселения, выживая в бушующем шторме. Каждый раз игра предоставляет случайный набор зданий, технологий и поселенцев, поэтому находить способы выполнить приказы королевы в каждой партии придется заново. Against the Storm понравится как ветеранам жанра, так и новичкам, которых порой отпугивают градостроительные песочницы.

Steam

Two Point Campus

Two Point Campus — продолжение стратегии Two Point Hospital, посвященной менеджменту больницы. Но здесь, как можно догадаться по названию, игрок руководит эксцентричным университетом, где преподают все на свете: от кондитерского дела до рыцарства. Знатоки жанра утверждают, что Two Point Campus значительно легче предшественницы, но именно поэтому мы и рекомендуем ее пацифистам. Для любой проблемы можно найти решение, а мультяшный стиль игры гарантированно поднимет настроение.

Steam

OpenTTD

Наконец, OpenTTD — open-source версия знаменитой экономической стратегии Transport Tycoon Deluxe. Если вы всегда хотели попробовать себя в логистике и инфраструктуре, то не проходите мимо: хитрых задач и оптимизаций в OpenTTD хватит на сотни часов. Автобусы, поезда, паромы, самолеты, доставка пассажиров по разным маршрутам, снабжение предприятий, транспортные сети — разбираться во всех механиках можно долго. И даже если вы вдруг заскучаете, всегда можно создать многопользовательский матч и подыскать себе живых конкурентов, которых не так просто обойти на рынке.