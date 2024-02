5 лучших стратегий для пацифистов

Terra Nil

Dorfromantik

Against the Storm

Against the Storm — один из скрытых алмазов 2023 года. Неожиданно захватывающий гибрид градостроительной стратегии и roguelite, где игрок должен строить поселения, выживая в бушующем шторме. Каждый раз игра предоставляет случайный набор зданий, технологий и поселенцев, поэтому находить способы выполнить приказы королевы в каждой партии придется заново. Against the Storm понравится как ветеранам жанра, так и новичкам, которых порой отпугивают градостроительные песочницы.