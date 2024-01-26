В сеть утекли катсцены и геймплей Persona 3 Reload
Пользователь под ником innocent sin выложил в сеть отрывки катсцен, геймплей и скриншоты грядущей Persona 3 Reload.
В частности, автор представил дебютную заставку свежего ремейка оригинала, где герой прибывает на станцию метро со следами преступления. Следом пользователь показал и первые несколько минут геймплея, в котором можно исследовать станцию и соседние локации.
Кроме того, автор утечки поделился и рядом других заставок — к примеру, в одной из них герои прибывают в школу на монорельсе.
Есть и пара заставок из более поздних этапов игры — пользователи в комментариях заметили, что некоторые из них стали выглядеть хуже оригинала, хотя у него ранее использовали 2D-анимацию.
Но при этом некоторые заявили, что заставки игры на движке были сильно улучшены по сравнению с самой Persona 3.
Откуда у пользователя появились все эти материалы — не уточняется. Возможно, что у него в руках оказалась ранняя версия новинки или что-то подобное.
Релиз Persona 3 Reload намечен на 2 февраля для PC, PlayStation и Xbox(в том числе и в Game Pass) — у игры будет русская локализация и разные DLC. Кроме того, новинка может выйти на «наследнике» Switch.