В сеть утекли катсцены и геймплей Persona 3 Reload

Пользователь под ником innocent sin выложил в сеть отрывки катсцен, геймплей и скриншоты грядущей Persona 3 Reload.

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В частности, автор представил дебютную заставку свежего ремейка оригинала, где герой прибывает на станцию метро со следами преступления. Следом пользователь показал и первые несколько минут геймплея, в котором можно исследовать станцию и соседние локации.

Кроме того, автор утечки поделился и рядом других заставок — к примеру, в одной из них герои прибывают в школу на монорельсе.

Есть и пара заставок из более поздних этапов игры — пользователи в комментариях заметили, что некоторые из них стали выглядеть хуже оригинала, хотя у него ранее использовали 2D-анимацию.

Но при этом некоторые заявили, что заставки игры на движке были сильно улучшены по сравнению с самой Persona 3.

Откуда у пользователя появились все эти материалы — не уточняется. Возможно, что у него в руках оказалась ранняя версия новинки или что-то подобное.