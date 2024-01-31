Как научиться играть в файтинги: советы от про-игрока в Tekken

На фоне релиза Tekken 8 многие игроки впервые окунутся в мир файтингов, который со стороны всегда кажется крайне недружелюбным. Но это миф — на самом деле, освоиться в жанре и конкретных играх не так уж и трудно. Профессиональный игрок в Tekken под ником Cuddle_Core поделилась с порталом PC Gamer своими советами.

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Правильный персонаж выберет игрока сам

Один из первых вопросов, которым задаются новички в файтингах — это кем играть. Иногда возникает соблазн посмотреть на рейтинги и просто выбрать сильнейшего, но, на самом деле, правильный боец сам найдет вас. Изучите список персонажей, посмотрите, кто из них привлекает внешне. После этого выберите штук пять бойцов и попробуйте их в тренировочном режиме: посмотрите комбо, атаки, их уникальные механики. Попытайтесь сузить список интересных персонажей до двух — не думайте о мнении профессиональных киберспортсменов.

Не бойтесь играть против живых соперников

После выбора персонажа появляется новая проблема: что делать дальше? Конечно же, изучать список приемов на практике. Но помимо этого важно научиться наказывать соперника за ошибки и смотреть матчи других опытных игроков, которые пользуются тем же бойцом, что и вы. Единственный способ стать лучше — это идти в многопользовательские матчи и разбираться, на что способен ваш персонаж, опытным путем. Не пытайтесь сразу копировать игроков с многолетним стажем: вместо этого обращайте внимание на то, как они двигаются и контролируют пространство.

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Пользуйтесь повторами матчей и режимом тренировки

Наверное, каждому игроку знакома фрустрация и раздражение от череды проигрышей, но постарайтесь не портить себе нервы. Попробуйте взглянуть на поражения иначе — изучите повторы проигранных матчей внутри игры, посмотрите, где вы ошиблись и что могли сделать иначе. Если вы заметите, что, например, не можете заблокировать какой-то прием или попадаетесь на один и тот же трюк, то отправляйтесь в режим тренировки и поищите контрмеры. Час самоанализа после напряженного вечера игры поможет вам сделать полезные выводы.

Найдите что-нибудь (или кого-нибудь) для мотивации

Для того, чтобы постоянно повышать уровень навыка, важно поддерживать мотивацию. В качестве цели можно выбрать почти что угодно: например, выработать привычку хорошо блокировать тот или иной прием, выполнить определенное комбо, достичь того или иного ранга. Для профессионалов мотиваторами выступают титулы и призовые гонорары, но простым игрокам тоже полезно задавать самим себе ориентиры.

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