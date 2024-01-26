Microsoft сократила штат Sledgehammer

Источники инсайдера Тома Хендерсона сообщили, что 30% сотрудников Sledgehammer Games потеряли работу. Напомним, что вчера появилась информация, что студия возьмёт на себя основную разработку Call of Duty 2027, но перед этим лишится головного офиса в Калифорнии и переведёт специалистов на работу из дома до конца года.

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Кроме того, по данным другого инсайдера и журналиста Windows Central Джеза Кордена, Microsoft увольняет практически все команды, отвечающие за клиентскую поддержку в играх Activision Blizzard. Вместо них эту работу будут выполнять сторонние компании за рубежом в рамках аутсорсинга.

А ещё Microsoft закрыла отделы, занимавшиеся выпуском игр для Xbox в рознице. Говорить о резком отказе от игр на дисках для Xbox пока рано — их тоже могут передать на аутсорсинг.

Однако очевидно, что переход от физических носителей к цифре продолжает набирать обороты. Кстати, в прошлом году мы рассказывали, что Microsoft может выпустить версию Xbox Series X без дисковода.

Только вчера стало известно, что Microsoft сократила 1900 сотрудников Activision Blizzard и Xbox и отменила крупную игру. 2024 год начался с массовых увольнений в игровой индустрии, и его уже называют «годом закрытий».