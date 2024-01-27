Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, январь 2024

Самые большие релизы зимы отгремели в один день: новая Like a Dragon и Tekken 8 уже собрали многотысячный онлайн. А если вы пока только думаете, на какой из этих релизов стоит потратить деньги, мы подготовили подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store проходит раздача Infinifactory: трехмерной головоломки о бесконечной фабрике от разработчика Zachtronics — признанного мастера жанра. Для того, чтобы спастись из плена инопланетян, игроку предстоит собирать сложные цепочки конвейеров для производства разных ресурсов, и в трехмерном окружении это гораздо сложнее, чем в двухмерном. Infinifactory можно бесплатно забрать до 1 февраля.

Steam

Демоверсия Trans-Siberian Railway Simulator — симулятора выживания в духе My Summer Car, где игроку предстоит стать вагоновожатым поезда на самой суровой железной дороге в мире. Помимо ремонта самого электропоезда беспокоиться придется о голоде, жажде, похмелье и бандитах, которые норовят ограбить грузовой электровоз.

Steam

Новая головоломка в серии 100 Cats на этот раз посвящена поиску котиков-банкиров на Уолл-Стрит! 100 Capitalist Cats, как всегда, порадует поклонников медитативных головоломок замечательными иллюстрациями и неизменно милыми котятами, от которых невозможно сдержать улыбку.

Steam

Демоверсия сиквела Intravenous — шпионского стелс-экшена, который напоминает Metal Gear Solid и Hotline Miami. Игрок сможет примерить на себя роль смертоносного наемника и сам выбирать, как выполнять задания: скрытно или громко. Помимо этого, Intravenous 2 предлагает обширную кастомизацию оружия, bullet-time и неглупый искусственный интеллект.

Steam

Наконец, Manor Madness — комедийная головоломка о призраке, которому предстоит напугать кучку аристократов в своем уютном старом поместье. Для этого необходимо подстраивать страшные ситуации, резко отключать свет в комнатах и, конечно же, швырять бесхозные предметы как настоящий полтергейст.