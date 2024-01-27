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Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, январь 2024

Самые большие релизы зимы отгремели в один день: новая Like a Dragon и Tekken 8 уже собрали многотысячный онлайн. А если вы пока только думаете, на какой из этих релизов стоит потратить деньги, мы подготовили подборку бесплатных игр на выходные.

Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, январь 2024
© Steam

Infinifactory

В Epic Games Store проходит раздача Infinifactory: трехмерной головоломки о бесконечной фабрике от разработчика Zachtronics — признанного мастера жанра. Для того, чтобы спастись из плена инопланетян, игроку предстоит собирать сложные цепочки конвейеров для производства разных ресурсов, и в трехмерном окружении это гораздо сложнее, чем в двухмерном. Infinifactory можно бесплатно забрать до 1 февраля.

Steam

Trans-Siberian Railway Simulator: Prologue

Демоверсия Trans-Siberian Railway Simulator — симулятора выживания в духе My Summer Car, где игроку предстоит стать вагоновожатым поезда на самой суровой железной дороге в мире. Помимо ремонта самого электропоезда беспокоиться придется о голоде, жажде, похмелье и бандитах, которые норовят ограбить грузовой электровоз.

Steam

100 Capitalist Cats

Новая головоломка в серии 100 Cats на этот раз посвящена поиску котиков-банкиров на Уолл-Стрит! 100 Capitalist Cats, как всегда, порадует поклонников медитативных головоломок замечательными иллюстрациями и неизменно милыми котятами, от которых невозможно сдержать улыбку.

Steam

Intravenous 2: Mercenarism

Демоверсия сиквела Intravenous — шпионского стелс-экшена, который напоминает Metal Gear Solid и Hotline Miami. Игрок сможет примерить на себя роль смертоносного наемника и сам выбирать, как выполнять задания: скрытно или громко. Помимо этого, Intravenous 2 предлагает обширную кастомизацию оружия, bullet-time и неглупый искусственный интеллект.

Steam

Manor Madness

Наконец, Manor Madness — комедийная головоломка о призраке, которому предстоит напугать кучку аристократов в своем уютном старом поместье. Для этого необходимо подстраивать страшные ситуации, резко отключать свет в комнатах и, конечно же, швырять бесхозные предметы как настоящий полтергейст.

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