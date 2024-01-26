Глава Epic Games недоволен изменениями в App Store

Вчера стало известно, что Apple официально позволит делать сторонние магазины приложений для iPhone. Вместе с этим выяснилось, что Fortnite благодаря новым законам Европейского союза смогут вернуть на устройства под управлением iOS — на iPhone и iPad.

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Глава Epic Games Тим Суини в социальных сетях высказал своё недовольство по этому поводу. По его словам, то, что Apple сама может выбирать, каким магазинам с ней конкурировать — глупое решение. В целом Суини назвал заявление Apple «ерундой», в которой ещё долго нужно разбираться.

В заявлении Apple ещё много всякой ерунды. Чтобы разобрать как письменную, так и ненаписанную часть этого нового шоу ужасов, потребуется больше времени, так что следите за обновлениями.