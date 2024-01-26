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Blizzard отменила разработку выживача Odyssey — после шести лет производства

25 января Microsoft уволила около 1900 сотрудников из своих внутренних студий, включая Activision Blizzard и Xbox. Это примерно 8% от всего игрового подразделения компании — все изменения компания назвала вынужденными мерами для стабилизации бизнеса.

Blizzard отменила разработку выживача Odyssey после шести лет производства
© Blizzard

Вместе с увольнением сотрудников из Blizzard также стало известно, что оставшийся штат переводят на работу над новыми неанонсированными проектами. Таким образом, корпорация подтвердила отмену разработки выживача под кодовым названием Odyssey — над ним студия трудилась в течение последних шести лет.

Впервые игру представили в январе 2022 года, назвав её следующим блокбастером Blizzard. Однако проект уже не доберётся до релиза, несмотря на восторженные отзывы уже бывшего главы компании Майка Ибарры.

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