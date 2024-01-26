Xbox снова перестал подключаться к интернету в России. Как обойти ограничения

Владельцы консолей Xbox Series X и Series S в России столкнулись с проблемами подключения к интернету.

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Сообщество Xbox Community во ВКонтакте еще 25 января сообщило о возникновении нескольких типов ошибок при попытке подключения, включая коды 0x80832003, 0x87DD0017 и 0x87DD001A.

Для решения проблемы предложены несколько методов. Один из них – удаление и повторный ввод DNS в настройках консоли. Также рекомендуется попробовать сменить DNS на следующие адреса:

176.99.11.77 и 80.78.247.254

78.157.42.100 и 78.157.42.101

80.78.247.254 и 0.0.0.0

178.22.122.100 и 0.0.0.0

Некоторые пользователи отмечают, что простая смена DNS может не помочь. В таком случае стоит также изменить регион в настройках консоли.