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Sony назвала дату релиза ПК-версии Horizon Forbidden West

Компания Sony объявила, что ПК-версия игры Horizon Forbidden West выйдет 21 марта.

Sony назвала дату релиза ПК-версии Horizon Forbidden West
© Российская Газета

Релиз состоится в формате Complete Edition - в него включены основная кампания и дополнение Burning Shores.

Также разработчики опубликовали трейлер, в котором показали особенности нового издания - поддержку ультрашироких мониторов, "улучшайзеров" графики и производительности, вроде DirectStorage, DLSS 3, FSR и XeSS, полный анлок фреймрейта и совместимость с геймпадом DualSense.

Проект распространяется на двух площадках - Steam и Epic Games Store. Уже обозначена и цена - по предзаказу она составляет 60 долларов.

На консолях PlayStation постапокалиптический экшен вышел в февраля 2022 года и получил теплый прием критиков и игроков.

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