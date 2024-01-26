Sony назвала дату релиза ПК-версии Horizon Forbidden West

Компания Sony объявила, что ПК-версия игры Horizon Forbidden West выйдет 21 марта.

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Релиз состоится в формате Complete Edition - в него включены основная кампания и дополнение Burning Shores.

Также разработчики опубликовали трейлер, в котором показали особенности нового издания - поддержку ультрашироких мониторов, "улучшайзеров" графики и производительности, вроде DirectStorage, DLSS 3, FSR и XeSS, полный анлок фреймрейта и совместимость с геймпадом DualSense.

Проект распространяется на двух площадках - Steam и Epic Games Store. Уже обозначена и цена - по предзаказу она составляет 60 долларов.