Для Hi-Fi Rush вышла русская озвучка от профессиональных актеров дубляжа

Для Hi-Fi Rush вышла русская озвучка от профессиональных актёров дубляжа
Сегодня, 25 января, профессиональная студия дубляжа Mechanics VoiceOver выпустила неофициальную русскую озвучку для Hi-Fi Rush. В честь данного события команда опубликовала релизный трейлер.
Видео доступно на YouTube-канале Mechanics VoiceOver. Права на видео принадлежат Mechanics VoiceOver/Bethesda.
Главных героев озвучили
- Чай — Дмитрий Рыбин
- Мята — Екатерина Дмитрова
- Макарун — Василий Титунин
- КРДМН — Максим Лукин
- Корсика — Ольга Чаплин
- Кейл Ванделей — Георгий Кармрян
Hi-Fi Rush — музыкальный экшен, вышедший 25 января 2023 года на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Тайтл от создателей The Evil Within моментально влюбила в себя геймеров: в Steam у игры 97% положительных отзывов. Ко всему прочему, проект попал наш рейтинг лучших игр прошлого года.
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