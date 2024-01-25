Для Hi-Fi Rush вышла русская озвучка от профессиональных актеров дубляжа

Hi-Fi Rush — музыкальный экшен, вышедший 25 января 2023 года на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Тайтл от создателей The Evil Within моментально влюбила в себя геймеров: в Steam у игры 97% положительных отзывов. Ко всему прочему, проект попал наш рейтинг лучших игр прошлого года.