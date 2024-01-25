Экшен Welcome to ParadiZe про управляемых зомби получил сюжетный трейлер

Издатель Nacon объявил об открытии предзаказов экшена Welcome to ParadiZe. Игра выйдет 29 февраля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а в Steam можно оформить предзаказ со скидкой в 15% вплоть до релиза. За это можно получить наборы с косметическими предметами.

© Nacon

Также был показан сюжетный трейлер. Его начало выполнено в виде старой телевизионной рекламы в мультипликационном стиле, но потом зрителям показывают кадры на движке игры и непосредственно геймплей. Игрокам придётся в изометрическом виде сражаться с толпами зомби, используя разное оружие, а также отстраивать убежище.

Сюжет расскажет про страну ParadiZe (Рай), в которой выжившие-изобретатели научились управлять зомби, устроившими апокалипсис. Эти глупые и иногда агрессивные союзники помогут выполнять работу в лагере, который необходимо защищать от толп восставших мертвецов, не подверженных людскому контролю. Выживать можно и с друзьями в кооперативе до четырёх человек.