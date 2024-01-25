В Gran Turismo 7 добавили три новые машины и кубок Jimmy с тремя трассами

Разработчики из Polyphony Digital выпустили свежее обновление для гоночного симулятора Gran Turismo 7 и показали его трейлер. Ключевой новинкой бесплатного патча 1.42 стали три новых автомобиля, которые наглядно показывают в ролике.

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Это концепт-кары BVLGARI Aluminium и Genesis X Gran Berlinetta, а также внедорожник Suzuki Jimny XC '18. Однако первую из представленных машин пока можно получить только за покупку эксклюзивных хронографов и их регистрации с помощью QR-кода. Для всех остальных машина будет доступна в феврале.

В меню «Кафе» появились две новые коллекции: «Nissan в автоспорте» и «Коллекция: Dodge». А в «Трассах мира» стали доступны кубки Jimmy (3 трассы) и Vision Gran Turismo (новый этап, 2 трассы). В режиме Scapes же теперь можно воспользоваться вертикальной камерой и местом «Зона обслуживания».