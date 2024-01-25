Блогер показал ремастер Need for Speed: Underground 2 с технологией RTX Remix

22 января NVIDIA запустила открытое тестирование RTX Remix — технологии ремастеринга с помощью нейросетей. С её возможностями геймеры могут улучшать графику старых игр с помощью текстур высокого разрешения, освещения с трассировкой лучей и других современных методов.

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Блогер под ником Cycu1 уже воспользовался инструментарием и решил осовременить культовую Need for Speed: Underground 2. С помощью RTX Remix он повысил разрешение в игре до 4К, улучшил качество текстур и добавил рейтрейсинг. Благодаря этому игра стала выглядеть куда чётче, отражения — ярче, а вот освещение стало куда темнее из-за частого отсутствия источников света.

Видео доступно на YouTube-канале Cycu1. Права на видео принадлежат Electronic Arts.