В сеть утек геймплейный трейлер спин-оффа Five Nights at Freddy’s

В сеть раньше времени слили геймплейный трейлер Five Nights at Freddy’s: Into The Pit — новой игры во вселенной Five Nights at Freddy’s.

© Скриншот

Проект представляет собой пиксельный приключенческий 2D-хоррор, в основу которого легла история Into the Pit из серии книг «Ужасы Фазбера» (Fazbear Frights).

Создатель серии Five Nights at Freddy’s Скотт Коутон подтвердил утечку и рассказал, что Five Nights at Freddy’s: Into The Pit станет игрой на 10-летний юбилей. Проект находится в разработке уже долгое время, а сам он очень гордится финальным продуктом.

Упомянутый 10-летний юбилей FNaF Коутон и все поклонники серии будут отмечать в августе этого года.