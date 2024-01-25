В сеть утек геймплейный трейлер спин-оффа Five Nights at Freddy’s

В сеть утёк геймплейный трейлер пиксельного спин-оффа Five Nights at Freddys
В сеть раньше времени слили геймплейный трейлер Five Nights at Freddy’s: Into The Pit — новой игры во вселенной Five Nights at Freddy’s.
Проект представляет собой пиксельный приключенческий 2D-хоррор, в основу которого легла история Into the Pit из серии книг «Ужасы Фазбера» (Fazbear Frights).
Создатель серии Five Nights at Freddy’s Скотт Коутон подтвердил утечку и рассказал, что Five Nights at Freddy’s: Into The Pit станет игрой на 10-летний юбилей. Проект находится в разработке уже долгое время, а сам он очень гордится финальным продуктом.
Упомянутый 10-летний юбилей FNaF Коутон и все поклонники серии будут отмечать в августе этого года.
А мы напомним, что по франшизе уже создаётся второй фильм. Первая экранизация «Пяти ночей с Фредди» стала не только самой кассовой лентой Blumhouse, но и самым кассовым хоррором 2023 года.