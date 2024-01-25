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Ремейк Dead Space назвали лучшей игрой для людей с психическими расстройствами

Организаторы The Game Accessibility Conference огласили список победителей The GAconf Awards. Премия награждает игры и представителей индустрии, которые сыграли важную роль в продвижении доступности. Речь, конечно же, идёт об игровой доступности для геймеров с ограниченными возможностями.

Dead Space назвали лучшей игрой для людей с психическими расстройствами
© Скриншот

Победители The GAconf Awards 2023 (основные категории):

  • Лучшая игра с большим бюджетом или крупной командой — Forza Motorsport
  • Лучшая инди-игра — Stories of Blossom
  • Лучшая игра для глухих или слабослышащих — Hi-Fi Rush
  • Лучшая игра для геймеров с двигательными — нарушениями — Street Fighter 6
  • Лучшая игра для слепых или слабовидящих — Forza Motorsport
  • Лучшая игра для геймеров с расстройствами психического здоровья — Dead Space (2023)
  • Лучшая репрезентация лиц с инвалидностью — Marvel’s Spider-Man 2 (за Хейли)
  • Наибольший прогресс в игре благодаря ремейкам/ремастерам, патчам или модам — Dead Space (2023)
  • Лучшая инновация в области доступности — Forza Motorsport
  • Самый преданный издатель — Ubisoft
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