Ремейк Dead Space назвали лучшей игрой для людей с психическими расстройствами
Организаторы The Game Accessibility Conference огласили список победителей The GAconf Awards. Премия награждает игры и представителей индустрии, которые сыграли важную роль в продвижении доступности. Речь, конечно же, идёт об игровой доступности для геймеров с ограниченными возможностями.
Победители The GAconf Awards 2023 (основные категории):
- Лучшая игра с большим бюджетом или крупной командой — Forza Motorsport
- Лучшая инди-игра — Stories of Blossom
- Лучшая игра для глухих или слабослышащих — Hi-Fi Rush
- Лучшая игра для геймеров с двигательными — нарушениями — Street Fighter 6
- Лучшая игра для слепых или слабовидящих — Forza Motorsport
- Лучшая игра для геймеров с расстройствами психического здоровья — Dead Space (2023)
- Лучшая репрезентация лиц с инвалидностью — Marvel’s Spider-Man 2 (за Хейли)
- Наибольший прогресс в игре благодаря ремейкам/ремастерам, патчам или модам — Dead Space (2023)
- Лучшая инновация в области доступности — Forza Motorsport
- Самый преданный издатель — Ubisoft