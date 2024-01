Названы самые популярные игры на PlayStation

Из бесплатных игр пользователи приставок по всему миру предпочитали Fortnite, Roblox и Call of Duty: Warzone. Наконец, в список самых востребованных игр на гарнитуре виртуальной реальности PS VR2 попали Pavlov, Beat Saber, Kayak VR: Mirage, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, The Dark Pictures: Switchback VR, Horizon Call of the Mountain, The Walking Dead: Saints & Sinners — Chapter 2: Retribution и прочие тайтлы.