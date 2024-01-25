Sony признала неэффективность подписок на игры

Кеничиро Йошида, исполнительный директор Sony, прокомментировал заявления Microsoft о том, что будущее игр в мультиплатформенности. Глава Sony согласился с этой мыслью, добавив, что и сервисы игр меняются — подписки теряют свою эффективность.

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Несмотря на то что Sony опережает другие компании по продажам консолей и пока не планирует выпускать игры на всех платформах одновременно, Йошида тоже считает, что будущее игровой индустрии в ПК, мобильных платформах, а главное — в облачных сервисах. Менеджер отметил, что жизнеспособность традиционной консоли всё больше под вопросом.

К тому же подписочные сервисы теряют былую эффективность и популярность, а облака становятся всё более востребованными. По мнению Йошиды, как раз облачные платформы и должны стать главным предложением Sony: такие ресурсы позволят сделать доступ к играм универсальным и повсеместным, тогда как подписка даёт толко локальный доступ.