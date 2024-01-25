В России стартовали продажи видеокарты RTX 4070 Ti Super

24 января у российских ритейлеров появилась в продаже видеокарта RTX 4070 Ti Super. Стоимость графического ускорителя начинается от 103 тысяч рублей при средней цене в €870 в Европе (около 85 тысяч рублей).

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Так, Palit GeForce RTX 4070 Ti Super JetStream OC в «Ситилинке» продаётся за 103 400 рублей. Версия от MSI обойдётся в 106 770 рублей, а от Gigabyte — в 113 900 рублей. В ближайшее время новинка также появится и в DNS, примерная стоимость графических чипов пока неизвестна.