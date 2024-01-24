PS5 получила очередной апдейт

Сегодня, 24 января, Sony выпустила для PS5 очередной апдейт системы под номером 24.01-08.60.00. Кроме пресловутого улучшения «производительности и стабильности», он привнёс ряд свежих функций.

На прошлой неделе популярный техноблогер DIY Perks опубликовал новый ролик, посвящённый PS5. В нём автор превратил консоль в настоящий планшет, уменьшив её размеры в несколько раз.