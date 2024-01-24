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Новые функции в «Тусовке» и наушниках PULSE Explore — PS5 получила очередной апдейт

Сегодня, 24 января, Sony выпустила для PS5 очередной апдейт системы под номером 24.01-08.60.00. Кроме пресловутого улучшения «производительности и стабильности», он привнёс ряд свежих функций.

PS5 получила очередной апдейт
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Все изменения патча

  • Новые функции в «Тусовке» - теперь игроки видят список сессий, к которым присоединялись ранее. Также геймеры могут легко перезапустить «Тусовку», просто выбрав её из списка «Недавние»
  • Новые функции для владельцев наушников PULSE Explore — теперь игроки могут включить эквалайзер и повысить слышимость собственного голоса в чате
  • Облегчено переподключение наушников с ПК на консоль — теперь игроки получают всплывающее уведомление
  • Улучшены производительность и стабильность PS5
  • Улучшены отображение сообщений и удобство использования некоторых экранов меню

На прошлой неделе популярный техноблогер DIY Perks опубликовал новый ролик, посвящённый PS5. В нём автор превратил консоль в настоящий планшет, уменьшив её размеры в несколько раз.

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