Авторы The Callisto Protocol сделают совершенно новую игру на Unreal Engine 5

Студия Striking Distance, известная за создание хоррора The Callisto Protocol, опубликовала свежие вакансии. Как оказалось, в стенах компании начали трудиться над «совершенно новой» неанонсированной игрой на движке Unreal Engine 5.

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Разработчикам на данном этапе требуется девять специалистов, включая инженера по игровым сборкам и ведущего специалиста по анимациям. Последний должен передать динамичные и уникальные впечатления как от движений самого игрока, так и от его противников. Вероятно, в новинке Striking Distance не обойдётся без сражений.

Другие детали неизвестны, но ясно одно — в этот раз Striking Distance будет работать без Глена Скофилда, создателя Dead Space. Он покинул студию осенью 2023 года и планирует рассказать о своей новой игре в ближайшие месяцы.