Мрачный экшен Graven в ретро-стиле вышел из раннего доступа с русским языком

Студия Slipgate Ironworks выпустила мрачный ретро-экшен Graven из раннего доступа. В честь этого авторы приготовили специальный релизный трейлер полноценной версии тайтла.

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Любопытно, что при выходе из раннего доступа в игре появилась поддержка русского языка. Правда, без озвучки, но зато есть переведённый интерфейс с субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале 3D Realms. Права на видео принадлежат 3D Realms.