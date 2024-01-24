В GTA 6 вернется любимая механика игроков из San Andreas

Ни одна игра не вызывает столько ажиотажа вокруг нее, как еще не вышедшая GTA 6. Слухам и манипуляциям способствует сама Rockstar, держа в тайне подробности геймплея. Недавно датамайнеры узнали, что в грядущей игре будет реализована механика, существующая только в GTA San Andreas, любимая многими игроками.

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В ГТА 6 вернутся спортивные залы и возможность изменения своего тела. Герои могут быть очень худыми, затем разжиреть и пойти в качалку, чтобы сбросить лишний вес и даже нарастить мышечную массу.