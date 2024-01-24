Вышел новый трейлер игры про принцессу Пич из Mario Bros
Японская компания Nintendo опубликовала на YouTube свежий трейлер своей грядущей игры Princess Peach: Showtime.
Главной героиней проекта является принцесса Пич, известная по серии игр Mario Bros.
Это не первая игра, в которой ей отводится ведущая роль, как можно было подумать. Дебют Пич в качестве протагонистки состоялся в Super Princess Peach на Nintendo DS в 2005 году.
В центре концепции новой игры - театральное представление. В ролике принцесса предстает в образе ниндзя, ковбойши, фехтовальщицы, детектива, кондитера и мастера кунг-фу.
Релиз на гибридной консоли Switch запланирован на 22 марта.