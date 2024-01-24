Capcom рассказала о создании мира и реалистичных монстров в Dragons Dogma 2
Портал IGN опубликовал свежий ролик с создателями Dragon’s Dogma 2 из Capcom. В этот раз беседа зашла о создании и проработке внутриигрового мира.
Разработчики хотели, чтобы мир Dragon’s Dogma 2, как и Dragon’s Dogma: Dark Arisen, при всей своей фэнтезийности сохранял ощущение европейского и североанглийского сеттинга. Действие сиквела происходит в параллельном мире, а некоторые локации покажутся игрокам в определённой степени знакомыми. «Похожие, но разные», говоря словами геймдиректора Хидэаки Ицуно.
Создание параллельного мира немного усложнило работу над дизайном Dragon’s Dogma 2. По словам художественного руководителя Дайго Икено, перенос в сиквел элементов из первой игры и «отсутствие возможности внести какие-либо масштабные изменения» требовали внимательного изучения каждой небольшой части оригинала.
Главными источниками вдохновения при работе над Dragon’s Dogma 2 стали классические картины и средневековое искусство, посвящённые древним пейзажам. В какой-то степени это стало и ограничением для разработчиков, и одной из отличительных особенностей игры.
Вместе с картинами Capcom изучала и реальные пейзажи. Такой подход к проработке художественного направления применялся ещё со времен первой Dragon’s Dogma и во время создания Devil May Cry 5.
Продолжая разговор о дизайне мира, Ицуно упомянул важность создания действительно интересного мира, в котором всегда что-то встречается по пути. А ещё разработчикам удалось визуально передать ощущение опасности и безопасности в определённых местах. Некоторые виды местности, к примеру, будут пугать одним своим видом и вызывать эмоциональное волнение без явных условностей.
Что касается различных существ в Dragon’s Dogma 2, то их дизайны также основаны на определённой идее реализма. Для этого авторам пришлось задаться вопросом: а как бы выглядело то или иное создание в рамках реальной жизни? Кстати, внешний вид монстров ассоциативно связали с их именами. Разработчики хотели, чтобы игроки с первого взгляда могли узнать Сфинкса или Грифона. Как показали опросы — им удалось достичь поставленной цели.
Кроме того, разработчики добавили в Dragon’s Dogma 2 новую расу, напоминающую больших антропоморфных кошек. Эти зверолюди сильно отличаются от обычных людей не только внешне, но и в культурном плане.
Большое внимание в Dragon’s Dogma 2 также уделили эльфам. Специально для них в Capcom придумали уникальный эльфийский язык, фонетическое звучание которого, с подачи актёров, в итоге стало напоминать скандинавский язык.
Релиз Dragon’s Dogma 2 состоится 22 марта 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series — сразу с поддержкой DLSS 3 и рейтрейсинга. В прошлых роликах Capcom рассказывала о пешках и редакторе персонажей. А геймдиректор Dragon’s Dogma 2 объяснил нелюбовь к системе быстрого перемещения.