Критики встретили Tekken 8 с восторгом

Критики встретили файтинг Tekken 8 с восторгом и оценили выше Mortal Kombat 1
Пресса поделилась своими обзорами и оценками Tekken 8. Файтинг выйдет 26 января на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а уже сейчас можно посмотреть релизный трейлер и опробовать демоверсию на всех платформах.
Tekken 8 получила следующие оценки:
- 90 баллов — Opencritic, рекомендует 98% рецензентов (на основе 41 обзоров);
- 90 балла — Metacritic, версия для PlayStation 5 (на основе 42 обзоров);
- 86 баллов — Metacritic, версия для Xbox Series (на основе 15 обзоров);
- 93 балла — Metacritic, версия для PC (на основе 9 обзоров).
Журналисты сошлись во мнении, что Tekken 8 стала замечательным продолжением известной серии файтингов. Этому поспособствовали богатый набор персонажей (включая двух новых), множество режимов и удобство для любителей сражаться в онлайне.
Журналист IGN похвалил новый режим Arcade Quest. В нём имитируют дух аркадных залов: игроки создают собственный виртуальный аватар и проходят через разные локации, постепенно изучая все механики Tekken 8. Также много контента предлагает сюжетный режим, катсцены в котором занимают около трёх-четырёх часов. Разработчики уделили время важным персонажам, а в самой истории смогут разобраться даже новички серии.
Автор GameSpot назвал систему Heat, которую можно активировать один раз за раунд, захватывающим дополнением к боевой механике. При этом каждый из 32 бойцов требует особого подхода: нужно изучить их приёмы и продумать тактику, как правильно драться. А вот истории этих бойцов не привели журналиста в восторг, хоть он и оценил качество катсцен и контент для одиночной игры.
Портал Eurogamer также обратил внимание на широкое разнообразие бойцов, которого не было в других недавних файтингах. Каждый из них «играется настолько по-разному», что журналисту было трудно решить, кем играть. А ещё рецензенту удалось сыграть со своим «призраком». Виртуальная копия игрока заучила его любимую комбинацию и повторяла стиль боя. Аналогично можно сразиться и с «призраками» других игроков.