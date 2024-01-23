Критики встретили Tekken 8 с восторгом

Пресса поделилась своими обзорами и оценками Tekken 8. Файтинг выйдет 26 января на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а уже сейчас можно посмотреть релизный трейлер и опробовать демоверсию на всех платформах.

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Tekken 8 получила следующие оценки:

90 баллов — Opencritic, рекомендует 98% рецензентов (на основе 41 обзоров);

90 балла — Metacritic, версия для PlayStation 5 (на основе 42 обзоров);

86 баллов — Metacritic, версия для Xbox Series (на основе 15 обзоров);

93 балла — Metacritic, версия для PC (на основе 9 обзоров).

Журналисты сошлись во мнении, что Tekken 8 стала замечательным продолжением известной серии файтингов. Этому поспособствовали богатый набор персонажей (включая двух новых), множество режимов и удобство для любителей сражаться в онлайне.

Журналист IGN похвалил новый режим Arcade Quest. В нём имитируют дух аркадных залов: игроки создают собственный виртуальный аватар и проходят через разные локации, постепенно изучая все механики Tekken 8. Также много контента предлагает сюжетный режим, катсцены в котором занимают около трёх-четырёх часов. Разработчики уделили время важным персонажам, а в самой истории смогут разобраться даже новички серии.

Автор GameSpot назвал систему Heat, которую можно активировать один раз за раунд, захватывающим дополнением к боевой механике. При этом каждый из 32 бойцов требует особого подхода: нужно изучить их приёмы и продумать тактику, как правильно драться. А вот истории этих бойцов не привели журналиста в восторг, хоть он и оценил качество катсцен и контент для одиночной игры.