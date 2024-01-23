Palworld опередила CS:GO по рекордному онлайну

Симулятор выживания в сеттинге «Покемонов» Palworld обновил свой рекорд по онлайну — сейчас в игре одновременно находятся более 1,82 млн игроков.

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Таким образом, Palworld обошёл рекорд Counter-Strike, который был установлен в мае прошлого года. Это второй результат в истории Steam — выше только «королевская битва» PUBG: BATTLEGROUNDS, вскоре после релиза собравшая более 3,2 млн игроков онлайн.

Релиз Palworld в Steam состоялся совсем недавно, 19 января. Всего за несколько дней игра стала настоящим хитом, подбив множество рекордов — количество проданных копий уже превысило отметку в 6 млн, показав едва ли не лучший старт в истории Steam.