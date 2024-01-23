В Dota 2 сыграли «самый скилловый» матч

За одну из команд сыграли Miracle, watson из Entity, россиянин 9Class из Tundra , Nicky`Cool из Nemiga и rue. В другую команду попали Ярослав Miposhka Найдёнов из Team Spirit, керри Team Secret Crystallis, V-Tune, капитан NAVI malady и Batterfly.

Это уже третий рекорд за три дня. Вероятно, это связано с массовыми блокировками смурф-аккаунтов в Dota 2 — раньше профессиональные игроки использовали учётные записи с более низким рейтингом, чтобы быстрее найти игру, а теперь вынуждены искать матчи в паблике только на «основе».