Актер озвучки подтвердил существование невышедшей части Batman: Arkham

Джош Китон, актёр озвучки, во время прямой трансляции рассказал о своей роли Дэмиена Уэйна (сына Бэтмена) в Project Sabbath. Невышедшая игра должна была стать продолжением Batman: Arkham Knight, но до сих пор о ней нет почти никакой информации.

© Скриншот

Актёр озвучки объяснил, что игру решили отменить из-за утечек. В сети появлялись не только концепт-арты, но и детали сюжета: события происходили в Готэме будущего, а постаревший Брюс Уэйн перестал быть Бэтменом. При этом Брюс выступил бы в роли наставника для своего сына Дэмиена, главного героя Project Sabbath.

Китон заявил, что было проведено лишь несколько сессий озвучивания персонажей перед отменой разработки. Пользователи посчитали, что не всё в словах Джоша может быть правдой. Игроки припомнили негативную реакцию на утечки, что могло послужить причиной для отмены Project Sabbath. Некоторые ссылаются на некого инсайдера и считают, что отмена произошла ещё до утечки концептов.