В Epic Games Store могут добавить подписки вроде EA Play

Датамайнеры обнаружили в файлах сайта магазина Epic Games Store упоминания подписочных сервисов с различными деталями.

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Конкретно пока упоминается лишь подписка EA Play, но вряд ли дело ограничится только ей. Среди остальных деталей в файлах мелькают упоминания периодов подписок на месяц и год. Сроки подписки можно будет «складывать», однако есть и какое-то ограничение по общему периоду (вероятно, оформить подписку сразу на несколько лет не разрешат).

Пользователей будут ожидать дополнительные скидки в отдельных случаях — к примеру, владельцам той же EA Play обычно предоставляют скидку в 10% на игры.

В подписки будут входить пробные версии игр, которые будут ограничены по времени. У той же EA Play есть опция, которая позволяет проходить отдельные творения в рамках 10 часов.

Когда EA Play и другие подписки могут появиться в EGS — непонятно, никаких данных по срокам не упоминают.