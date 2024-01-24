«Смута» не будет очернять другие страны — появились новые детали игры

Недавно руководитель разработки «Смуты» Алексей Копцев дал интервью порталу VK Play. В нём глава Cyberia Nova заявил, что их игра не будет заниматься очернением других стран — Польши, Швеции или Германии.

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Игра не будет антипольской, равно как и антишведской или антигерманской. Да, состав интервентов, пришедших с мечом на Московскую Русь, был интернациональным. Но враги Милославского не шляхтичи, враги его — отребье без роду и племени, охотники за лёгкой наживой, страстно желающие разграбить и уничтожить саму нашу страну.

Также Копцев поделился, что моменты сражений и горящая Москва «заставят игроков поволноваться». По мнению разработчика, необязательно использовать в сцене тысячи моделей NPC, чтобы показать масштабность происходящих событий.

При создании игры авторы в больше степени вдохновлялись Ghost of Tsushima, а не третьим «Ведьмаком». Ещё руководитель признался, что в игре не будет охоты, рыбалки и азартных игр. Ко всему прочему, в феврале Cyberia Nova выпустит дневник разработчиков о боевой системе.