Что такое Ubisoft+ Premium и нужны ли геймерам игры

Последнюю неделю в Сети много обсуждают высказывание одного из менеджеров Ubisoft по поводу того, что геймерам якобы нужно «привыкнуть не владеть играми». Цитата была воспринята в штыки — но, на самом деле, она была немного вырвана из контекста беседы о ребрендинге одного из сервисов Ubisoft. Мы разобрались в оригинальном материале gamesindustry.biz.

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Премиумная игровая подписка Ubisoft теперь переименована в Ubisoft+ Premium. Пользователи сервиса получают доступ ко всем новым релизам студии: например, недавней Prince of Persia: The Lost Crown. Абонемент стоит $17,99 и доступен на ПК, Xbox и Amazon Luna. Однако ПК-геймерам также будет доступна опция Ubisoft+ Classic за $7,99.

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Директор по подпискам Ubisoft Филипп Трамбле утверждает, что ребрендинг был реакцией на поведение игроков. Студия посмотрела, как геймеры взаимодействуют с разными тайтлами компании, и обнаружила, что каталог сравнительно старых релизов по-прежнему активно пользуется спросом. За четыре года после запуска оригинального сервиса Ubisoft получила «миллионы» подписчиков, которые по-разному пользуются платформой — и ребрендинг стал возможностью эволюционировать.

Ubisoft

Стоит отметить, что цена ежемесячной подписки на Ubisoft+ Premium в некоторых случаях выше, чем на аналогичные сервисы Xbox и PlayStation. Отчасти в этом виноваты реалии бизнеса, продиктованные выпуском новых ААА игр на подписочном сервисе, но Трамбле верит, что ценник вполне соответствует предложению. По его словам, абонемент предоставляет игры суммарной стоимостью в тысячи долларов, от новинок, вроде Avatar и Assassin’s Creed: Mirage, до старых проектов студии.

Подписки уже долгое время являются предметом дискуссий в игровой индустрии. Сегодня эта бизнес-модель считается доминирующим способом оплаты телевидения, фильмов и музыки, однако в играх позиция платных подписок пока не такая прочная. Игры обычно требуют гораздо больше времени, и многие из них бесплатны — или включают в себя другие методы монетизации.

Ubisoft

По мнению многих крупных издателей цифры не стоят свеч, однако Трамбле считает, что подписочные сервисы обладают огромным потенциалом для развития. Ubisoft не собирается отбирать у игроков выбор: в будущем они смогут как покупать отдельные игры, так и пользоваться подпиской. Но для того, чтобы потенциал для развития можно было реализовать, должен произойти сдвиг в потребительских привычках. Пользователи сериальных стриминг-сервисов ничего не имеют против того, что они не владеют контентом, который потребляют — а вот геймеры привыкли получать игры в собственное распоряжение.